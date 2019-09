Universitario vs. Alianza Universidad: 'Mariano Closs' narrará el partido del Torneo Clausura vía Facebook | FOTO

EN VIVO, ONLINE, GRATIS | El Universitario vs. Alianza Universidad se jugará hoy desde las 15:00 horas en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. Pero, esta vez Gol Perú En Vivo no transmitirá el partido de fútbol, pues no tiene los derechos de transmisión del cuadro huanuqueño.

Sin embargo, a través de FACEBOOK el partido por la fecha 6 del Torneo Clausura si se podrá ver en vivo y en directo. Canales como el de Roliz TV y el Fanpage de Erick Osores han anunciado la transmisión de este encuentro por la Liga 1 Movistar.

'Mariano Closs' estará a cargo del Universitario vs. Alianza Universidad:

En una transmisión en vivo que será la primera que emita el Facebook de Erick Osores se podrá ver el Universitario vs. Alianza Universidad. Pero, la particularidad de este Facebook Live será que el 'Mariano Closs' peruano (Daniel Fernández) se encargará de narrar el encuentro en compañía de Jean Rodríguez, comentarista de Radio Exitosa.

