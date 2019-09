Universitario versus Alianza Lima | Robero Overlar a íntimos: "Espero que le puedan dar una alegría a los hinchas"

Roberto Ovelar ha sido uno de los pocos jugadores de Alianza Lima que ha marcado en un clásico en el Monumental. Lamentablemente, su gol no sirvió para que su equipo gane; pero al ‘Búfalo’ se le quedó grabado ese partido por el lamentable accidente que sufrió Walter Oyarce.

Entrevista por: Rafael Saaz Zapata

¿Cómo es jugar un clásico en el Monumental?

Especial. Los clásicos ante Universitario de Deportes siempre se juegan con pierna fuerte y se lucha cada pelota como si fuera la última. Son partidos muy disputados, en los que los espacios son escasos y se entrega todo hasta el último minuto, porque ninguno de los dos quiere perder. Espero que el clásico que se viene sea bien jugado y sea un espectáculo para el público.

¿Qué recuerdos tienes del gol que marcaste en el Monumental?

Justo fue en este mes. Lo recuerdo mucho porque fue mi primer gol en un clásico. Se lo hice a (Luis) Llontop en el segundo tiempo. Lástima que en ese partido terminamos perdiendo y sufrimos la desaparición de hincha de Alianza Lima. Espero que el domingo no pase nada y se viva una fiesta en el estadio.

¿Cómo es la semana previa a un partido tan especial como este?

Es muy motivante. Uno se concentra al máximo porque tiene el deseo de ganar. Este tipo de encuentros hay que prepararlos bien, planificarlos y estar atentos en cada jugada, tanto en defensa como en ataque. El equipo tiene que ser muy inteligente durante los 90’, aprovechar sus virtudes y los defectos del rival.

Hiciste muchos goles con Alianza, ¿cuál de todos es el más especial?

Para mí todos son especiales. Hice muchos goles bonitos con Alianza y todos fueron para mi familia, que es mi fortaleza. Es complicado escoger uno, creo que me quedo con todos los que me tocó marcar, sobre todo los que pude hacer en Matute y celebrar con los hinchas.

¿Cómo piensas que le irá a Alianza Lima en el clásico?

Espero que le vaya muy bien. A los jugadores les mando los mejores deseos y espero que se entreguen al máximo para que puedan darle una alegría a los hinchas que siempre apoyan, aunque esta vez no podrán estar en el estadio. Sé que van a estar pendientes del equipo y van a hacer fuerza para que gane.

¿Qué recuerdos tienes de tu paso por el club?

Muchos recuerdos bonitos. Recuerdo mucho a su linda gente, al estadio que siempre estaba lleno, eso nos ayudaba a ganar. Cada vez que puedo sigo al equipo por redes sociales o por amigos que tengo en Perú que me cuentan lo que pasa con el club. Siempre voy a llevar a Alianza en mi corazón por todo lo que viví y los goles que hice para ayudar al equipo.

¿Te gustaría volver a Perú?

Sí, en algún momento para disfrutar todas las cosas que disfruté cuando estuve allí, sobre todo de la gastronomía. Me gustaría conocer un poco más sobre la cultura y algunos lugares que no pude visitar junto a mi familia. Ojalá que algún día pueda estar ahí y también compartir con toda su linda gente, que siempre me mostró mucho cariño y me trató muy bien.