El primer clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará el domingo 8 de marzo en el estadio Monumental de Ate. Se disputará una semana antes de que Ricardo Gareca anuncie su primera lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Universitario vs. Alianza Lima: ¿Ricardo Gareca irá a ver el clásico? El 'Tigre' responde | VIDEO

El seleccionador de la bicolor sabe de la importancia de esta clase de partidos en nuestro balompie. Además tiene presente que en ambos equipos hay jugadores que forman parte de su universo de futbolistas, es por eso que considera muy importante estar al tanto de dicho encuentro.

En una entrevista brindada a Menú Deportivo de UCI Deportes fue consultado respecto a si iba a asistir el próximo fin de semana al recinto crema para presencial el clásico. “Voy a la mayoría de los clásicos. Dependerá de las circunstancias. No es algo común, todo el mundo está pendiente de ese clásico, si no llego a ir voy a estar pendiente. Son partidos que se juegan muchas cosas, se vive de otra manera", sostuvo el “Tigre”.

Por otro lado, ya entrando un poco en el análisis previo del choque entre cremas y blanquiazules, desde su experiencia como DT de haber afrontada este tipo de partidos, aseguró que no necesariamente gana el que mejor llega.

"La experiencia que tengo tanto como entrenador y jugador, me lleva a pensar que el nivel de equipos no tiene mucho que ver con cómo llega uno u otro. El comienzo de Alianza estoy seguro que no es como Bengoechea pensaba. Me parece que tiene todo como para corregir y mejorar. El arranque de Universitario es mejor, pero habrá que ver con el tiempo si se sostiene. En ambos casos tienen planteles como para pensar que pueden ir mejorando y consolidándose mejor”, agregó.