Universitario vs. Alianza Lima | Nelson Cabanillas ya palpita el clásico del fútbol peruano | VIDEO

Universitario vs. Alianza Lima | Fue el as bajo la manga que tuvo el técnico Ángel Comizzo para revertir un partido complicado y llevarse los tres puntos de la complicada altura de Huancayo. Nelson Cabanillas volvió al once titular de Universitario de Deportes después de dos cotejos en el Torneo Clausura. Y diario EL BOCÓN charló con el futbolista acerca del buen triunfo del equipo, la jugada polémica que generó el penal ejecutado por Hohberg. Además, le responde al atacante de Sport Huancayo, Carlos Neumann.

¿Cuál fue la principal virtud para llevarse el triunfo en Huancayo?

El esfuerzo de mis compañeros. Dejamos todo en el campo de juego para llevarnos estos tres puntos vitales.

¿Qué funciones te encargó Comizzo?

Me pidió mantener nuestro arco en cero,ue era lo más importante. Después, fabricar jugadas en ataque cuando tengamos la posesión del esférico. Pude asociarme con Alejandro Hohberg y Paulo de la Cruz.

Selección peruana | Renato Tapia, Sergio Peña y el video inédito cuando apenas eran juveniles | VIDEO

¿Es el mejor momento para jugar contra Alianza Lima?

Llegamos de la mejor forma, porque registramos cuatro victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Ahora toca el clásico contra Alianza Lima y será un partido muy decisivo.

Video | YouTube

El ganador del clásico habrá dado un paso decisivo para ganar el Torneo Clausura...

El profesor Comizzo nos ha indicado que cada partido es una final y el grupo asimiló ese mensaje. Todos los partidos que restan del Torneo Clausura los afrontaremos como una final. A partir de ahora, todos los juegos serán muy complicados.

¿Podrías explicarnos la jugada polémica previa al penal?

Sí fue penal. El defensa de Sport Huancayo me toca, yo siento el contacto y me dejo caer. El árbitro decidió cobrar penal y listo.

En redes sociales, Carlos Neumann señaló que la copa deben entregarla a los tres grandes debido al tema arbitral. ¿Qué opinas?

Nada, nosotros estamos tranquilos, porque cada equipo se esfuerza a su manera. Nosotros estamos haciendo un buen torneo y somos líderes.

MÁS NOTICIAS

Alianza Lima vs. Real Garcilaso EN VIVO: alineaciones confirmadas para el partido entre 'grones' y cusqueños

Alianza Lima vs. Real Garcilaso ONLINE desde Matute por el Torneo Clausura 2019