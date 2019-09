Universitario vs. Alianza Lima | Mauro Guevgeozián: "Me encantaría volver. Siempre están la ilusión y ganar de regresar"

Mauro Guevgeozián, conocido por muchos como 'El Armenio', se ganó el corazón de los hinchas de Alianza Lima siendo el goleador del equipo entre los años 2013 y 2015. A poco del clásico ante Universitario de Deportes, el delantero reveló que le gustaría volver a Matute.

"Siempre se está hablando de que vuelva jugar a Alianza. La verdad, a mí me encantaría, pero bueno, no se está dando. Tanto los dirigentes como el cuerpo técnico que están pasando no me conocen y quieren llevar a jugadores que sí conocen, que creen que pueden aportar más que yo. Obviamente, de parte mía, siempre está la ilusión, las ganas de volver", indicó Mauro Guevgeozián a Match Deportivo.

Además, calentó el clásico e indicó que Alianza Lima sacará un resultado positivo: "No me animo a decirte el resultado, pero sí a decirte que, seguro, el resultado va a ser a favor de la blanquiazul y como manda la historia", añadió el armenio.

De otro lado, Mauro Guevgeozián dio detalles de cómo se vive un clásico entre Alianza Lima y Universitario: "Se vive con tranquilidad, se trata de disfrutar porque el jugador que entra a jugar en el clásico es un afortunado, y sí, con mucha responsabilidad. Sabiendo que con un simple resultado le puedes alegrar el día, la semana, e incluso el año a mucha gente", agregó el delantero.

También te puede interesar

Todo lo que debes saber si vas al Monumental para ver el clásico entre Universitario ante Alianza Lima

Donny Neyra: "Gareca puede tener engreídos como 'Cuevita' pero no va a tener otro engreído como lo fue conmigo"

'Tigrillo' Navarro se confiesa en vivo: "Yo era hincha de Alianza Lima, pero en el 86' me desapacioné" | VIDEO