Universitario vs. Alianza Lima | Fernando Martel: "Me hubiese gustado quedarme, pero algunos no me querían" | VIDEO

Universitario vs. Alianza Lima | El chileno Fernando Martel, quien destacó en Alianza Lima la temporada 2006, habló en la previa del clásico que se jugará este domingo 29 de septiembre en el estadio Monumental. El tema que más resaltó, fue el motivo de su salida del equipo blanquiazul.

"Me hubiese gustado quedarme dos o tres años más en Alianza Lima, pero sé que muchos referentes no me querían, porque era un tipo ganador y el hincha me prefería. Después que acabó la temporada con el título ganado, nadie me llamó para renovar".

"Hasta ahora no sé cómo no me quedé en Alianza Lima, pero me imagino que los referentes de ese entonces hablaban con la directiva, porque un extranjero en una temporada, a punta de fútbol y ganas, se metió al corazón hincha. Igual sigo al equipo, Alianza Lima es mi segunda casa", indicó el volante en el programa 'Puro gol'.

Fernando Martel tuvo la oportunidad de jugar cuatro clásicos esa temporada (se jugaba Apertura y Clausura, cada uno ida y vuelta) y anotó el empate 1-1 en el primer clásico disputado en Matute. Remató desde fuera del área para vencer a Juan Flores.

