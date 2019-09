Universitario vs. Alianza Lima | El plan de Pablo Bengoechea para anular a Alejandro Hohberg

Todo por ganar. Pablo Bengoechea apostará por el equilibrio para enfrentar a Universitario de Deportes y pondrá un sistema 4-3-3, el mismo que usó en el último clásico que dirigió en el Monumental. El técnico de Alianza Lima es consciente del desequilibrio que puede generar el rival de mitad de cancha hacia adelante y por eso tomará sus precauciones, sobre todo con Alejandro Hohberg, a quien conoce bien.

“Alejandro nos conoce y nosotros también a él. Pero cuando empieza el partido eso queda de lado, porque por más que uno se conozca igual rinde. A Messi lo conocemos todos, pero igual no lo podemos parar. Vamos a tratar por todos los medios que no tenga espacios ni tiempo para pensar y aprovechar las virtudes que tenemos como equipo porque creo que llegamos muy bien”, señaló el DT, quien solo piensa en conseguir su tercer tirunfo en el recinto crema.

“Lo único que tenemos en mente es el clásico, que es justo contra el equipo que es líder y nosotros queremos estar en esa posición, por eso haremos todo lo posible para ganar ese partido”, dijo el uruguayo.

Nada con el ‘pito’

Pablo Bengoechea también se refirió al trabajo de los árbitros, de los que espera un buen desempeño, y evitó responderle en público a César Mongrut, jefe del departamento de árbitros del Perú, quien dice que el técnico buscar meter presión.

“¿Es directivo de Universitario? Me sorprende porque podría entenderlo si lo dice un dirigente de la ‘U’. Y es que no entiendo cuál es la presión para el árbitro, solo desearle que haga un buen partido. Por eso me sorprende”, aseguró el entrenador, quien espera que Joel Alarcón pase desapercibido y aseguró que sus jugadores colaborarán con él.