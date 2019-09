Universitario vs. Alianza Lima | El once de Ángel Comizzo para enfrentar a blanquiazules

Como cabulero hasta más no poder, creyente de que las cosas pasan por algo y de que el destino está marcado desde nuestro nacimiento, Ángel Comizzo, técnico de Universitario, no quiere experimentar en su equipo base, improvisando con distintos esquemas o cambiando a jugadores que le han cumplido, cuando a la vuelta de la esquina está el segundo clásico -el más esperado por las ubicaciones de ambos en la tabla- del fútbol peruano.

Por tal razón, enviará al campo del estadio Monumental de Ate a sus hombres de más confianza, luego de realizar un partido de práctica, donde probó a sus once, y que no difiere mucho de los duelos anteriores. Como casi nunca pasó con el chileno Nicolás Córdova, el ‘Indio’ tiene una base que no quiere mover así sea el fin del mundo.

Comencemos de atrás hacia adelante. En el arco, José Carvallo, a sus 34 años, se ha ganado, de lejos, el puesto bajo los tres palos. El DT conoce a José del 2013, cuando salieron campeones, y sumado a sus buenas actuaciones, es inamovible.

Una duda

En la zaga, sin embargo, Ángel David Comizzo tiene una ligera, pero no menos importante disyuntiva. Mantener al joven Velarde o mandar al experimentado Ramos. Ayer, probó a los dos jugadores, pero no hubo certezas de cuál será su decisión. Después, Quina, Corzo y Vásquez son fijos.

En la zona medular, la dupla Alfageme-Guarderas regresará a uno de los sectores donde más se moverá el balón en el clásico. A un lado, haciendo las veces de delantero o defensor estará Barreto, que se ha ganado un lugar.

Y en el ataque, el tridente, Hohberg, Quintero y Osorio se encargará de hacerle las cosas difíciles a los defensas íntimos. Tenemos clásico y la ‘U’ lo va ganando en la pizarra.