Universitario vs. Alianza | Álamo Pérez Luna responde a los ataques de hinchas en redes: "Váyanse a la RPQLRMP" | FOTO

Un tuit luego del triunfo de Universitario ante Sport Huancayo hizo que Álamo Pérez Luna se blanco de críticas e insultos por parte de hinchas que se hicieron notar en las redes sociales. El conocido periodista no pasó por alto estos mensajes y decidió responder por twitter con un contundente mensaje que ha causado diferentes reacciones. Todo esto ocurre en la previa al clásico entre cremas y Alianza Lima.

Lee más sobre el clásico peruano:

▶ Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO: los detalles del superclásico del fútbol peruano en el Monumental | VIDEOS

"La U ganó por un error del árbitro este fin de semana. No fue penal. Clarísimo. Pasa. Ocurre. Ya... Pero no se hagan los grandes punteros, porque lo son debido a 'errores' de los árbitros. Quedó claro? Calladitos, mejor. Relájate...", tuiteó hace unos días Álamo Pérez Luna, sin pensar que provocaría un sin fin de reacciones negativas en su cuenta oficial.

Álamo se defiende de insultos:

"No ofendas. Cagxx es un insulto. Yo nunca uso el término Gallixxx cuando me refiero a ustedes. Conversa. Discute. Debate. No ofendas", volvió a tuitear Pérez Luna.

Finalmente el reportero de varios programas dominicales en la televisión y algunos otros en la prensa escrita y radio decidió dejar un mensaje final dirigido a sus más ácidos detractores: "Desde que ayer publiqué un comentario sobre un penal de la U se han publicado mil estupideces. Me han insultado, difamado sobre temas aclarados hace años y mentado la madre. Les digo (así estamos) que se vayan a la RPQLRMP. Como diría Fito Páez, no están a la altura del conflicto".

Más noticias en El Bocón.pe:

Universitario vs. Alianza Lima: las cábalas de Ángel Comizzo y Pablo Bengoechea en la previa del clásico | VIDEO

Copa Perú | Jesús Álvarez duró solo 4 días como DT de José Gálvez tras escándalo por juerga de sus jugadores | FOTO