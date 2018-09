Universitario de Deportes: el UNO X UNO de los refuerzos cremas ante UTC

En el triunfo, todo es color de rosa y muchos hinchas destacan el desarrollo del partido, sin embargo, muchos olvidaron que la noche del martes, Universitario tuvo tres jugadores debutantes como titulares, pues Alberto Rodriguez volvió a vestir la camiseta crema luego de 2 años, Pablo Lavandeira cumplió su sueño de jugar en un equipo grande y Germán Denis con 37 años cumplidos el último lunes, llegó para concretar los goles que le faltaron al equipo durante el Torneo Apertura.

En EL BOCÓN analizamos el UNOxUNO de los tres refuerzos cremas que llegaron al equipo que dirige Nicolás Córdova en el Torneo Clausura.

Alberto Rodriguez

Siempre estuvo en boca de todos por las constantes lesiones, sin embargo, muchos destacaron la calidad del zaguero peruano en cualquier momento. Anoche, ante UTC, no tuvo la salida clara como solía hacerlo en la temporada 2016, salvo en una oportunidad que tras un pase de Raúl Fernández, pudo salir jugando. En otras ocasiones, el 'Mudo' destacó más.

Cabe resaltar que el ex Sporting Cristal no juega desde el mundial de Rusia 2018, pues en dicho certamen terminó lesionado en el primer tiempo ante la selección de Francia. Puede que el bajo rendimiento de Rodríguez en el campo de juego, tenga que ver con la NO continuidad en un equipo profesional.

Pablo Lavandeira

El uruguayo se mostró contento con su llegada al club de Ate luego de haber estado en Deportivo Municipal. Aunque debutó ante Melgar en Arequipa (ingresó en el segundo tiempo), Lavandeira tuvo su primer partido como titular. El uruguayo inició como volante en primera línea y no se 'hayó' con Diego Manicero en el medio campo. Ya para la segunda parte, Lavandeira corrió como extremo e incluso retrocedió para apoyar en la zona defensiva, tuvo mejor desenvolvimiento en dicha zona con Emanuel Paucar para llegar al arco rival.

No fue el partido esperado por todos y el mismo jugador fue consciente de su desarrollo según su publicación en redes sociales. Tal vez, para el siguiente encuentro ante Cantolao, el técnico cambie el sistema de juego para que el uruguayo desarrolle el puesto para el que vino: inventar.

Germán Denis

Con 37 años cumplidos, el delantero argentino tenía la presión de 'suplantar' a Daniel Chávez que solo tiene 2 goles en el año. La llegada y el desborde que tuvo Germán Denis fue lo mejor que mostró la U durante el partido. Sin embargo, el gol de UTC fue precisamente la marca de Denis y además en el segundo tiempo se perdió una clara oportunidad de gol.

Si bien el atacante no anotó, fue clave para el gol del triunfo en el último minuto, pues es él quien recibe el centro de Aldo Corzo y logra salir bien entre dos jugadores de UTC para cederla a Anthony Osorio. Con el pasar de los partidos, Denis puede demstrar más, lo que sí queda claro es que tiene que ser titular indiscutible y Daniel Chavez tendrá que regresar a su mejor nivel para que pueda intentar jugar algunos minutos.

TAMBIÉN LEE