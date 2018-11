Universitario: tres refuerzos que pide Córdova para pelear título en el 2019

El último lunes, Nicolás Córdova sotuvo una primera reunión con la dirigencia de Universitario para planificar todo lo que será la temporada 2018. En este encuentro, el estratega chileno explicó todos sus requerimientos para poder pelear el título del 2019 y entre ellos resalta el pedido de tres jugadores en posiciones claves.

"Tengo contrato hasta diciembre del próximo año, pero el contrato más valioso que tengo es si la gente del club quiere que siga. Me gustaría mucho seguir con el proyecto. Se pueden hacer cosas maravillosas en este club", manifestó el técnico de la 'U' hace unos días a ESPN FC.

Según fuentes de El Bocón, Córdova pretende convencer a la dirigencia que hacen faltas tres jugadores para tentar el título nacional luego de 6 años. El estratega chileno entiende que un zaguero experimentado, un volante y hasta un '9' de área son necesarios para su plantel, teniendo en cuenta que la experiencia que tuvo en el 2018.

Muchos nombres se estarían evaluando, pero lo que sí se tiene claro es que el defensor central debe ser extranjero, quien ocuparía el lugar que dejará Alberto Rodríguez. El mediocentro también podría ser foráneo y con esto se volvería a la carga por el chileno Nicolás Maturana, quien fue tentado a mediados de año por el elenco crema. Finalmente, el pedido de un '9' también sería necesario, aunque para un sector de la dirigencia el darle la continuidad a Anthony Osorio no sería mala idea.

¿Y Germán Denis?

Si la 'U' está pensando en traer a otro delantero, ¿quiere decir que Germán Denis no seguirá en el club? No, Córdova entiende que el delantero argentino fue pieza clave en el repunte crema y es por ello que su renovación sería otra de sus exigencias para poder continuar al mando de los merengues. Sin embargo, por la edad del atacante se piensa que el jugador podría sufrir los estragos del largo calendario peruano y por ello que un reemplazante no le vendría mal. Otro que también seguiría a pedido de Córdova sería el recién llegado Pablo Lavandeira.

Cabe recordar que varios jugadores de la actual plantilla no seguirán en la 'U' el próximo año. Entre ellos figuran los nombres de Juan Vargas, Raúl Fernández, Adan Balbín, entre otros.

LEE ADEMÁS: