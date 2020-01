La lista de refuerzos no ha sido cerrada en Universitario para esta campaña. El técnico ha hecho una lista de requerimientos, según lo que ha visto en sus primeros días de entrenamientos, y la directiva está que analiza distintos nombres para completar la plantilla 2020.

El primero fue el de Federico Alonso, zaguero que llega hoy a Lima y pondrá su firma por todo el 2020. Pero no queda ahí: en la ‘U’ quieren defensa más, pero lo que quieren es alguien que pueda ser suplente de los centrales y de Aldo Corzo, quien no tiene -otra vez- un reemplazo natural este año. Yordi Vílchez es una de las opciones, pero no cumple el requisito antes mencionado, así que aún no cierran con él.

Para ‘Goyo’, es primordial un nuevo defensa, ya que su deseo es probar a todos en los amistosos. Pero no quieren tener errores en las contrataciones.

