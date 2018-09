Universitario lo quería para el Clausura, pero ya no podrá jugar hasta el 2019

La noticia del interés que Universitario de Deportes tenía en contar con sus servicios remeció las redes sociales. Casi por unanimidad, los hinchas cremas desaprobaron la intención de su dirigencia por ficharlo. Al final, fue anunciado como refuerzo de un club de Segunda División, pero acaba de anunciar que no jugará hasta el próximo año.

Nos referimos a Diego Mayora, quien a través de su cuenta de Twitter comentó lo sucedido: "El día de hoy (lunes) me dieron una noticia la cual era 99 % probable que se iba a dar. Lástima que el que me la dio no fue la persona que realmente decía que estaba conmigo en las malas. De todo se aprende", escribió el delantero.

En otro tuit, el ex Deportivo Municipal agregó: "Solo queda seguir entrenando y trabajando para un 2019 mejor... Tratando de borrar las malas decisiones que uno toma. Solo quisiera decir, y que lo lean, que la familia jamás abandona estés bien o mal. Bendiciones".

Una fuente de Unión Huaral, el club que lo había inscrito como nuevo jugador suyo, le contó a El Bocón por qué Diego Mayora no podrá jugar por ellos.

"Nosotros hablamos con él, le entusiasmó la idea de jugar por nosotros, llegamos a un acuerdo y lo inscribimos en la lista de buena fe. Lamentablemente no pudo arreglar su situación con Real Garcilaso, su anterior club, y por eso el fichaje se cayó. Lo más probable es que siga entrenando con nosotros en calidad de invitado", nos precisaron.