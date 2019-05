Universitario | 'Tigrillo' Navarro insulta a Elejalder Godos por el mal momento crema | VIDEO

Un momento verdaderamente tenso se vivió nuevamente en el programa deportivo de Exitosa, el panel principal se encontraba discutiendo por el mal momento que vive Universitario de Deportes en el Torneo Apertura, cuando el Carlos Alberto Navarro insultó a su compañero Elejalder Godos, quien aseguró que el 'Tigrillo' apoyaba el trabajo de Nicolás Córdova al mando de los cremas.

'Tigrillo' Navarro insulta a Elejalder Godos

'No puedes ser tan sinvergüenza, de señalar así, de ser tan cobarde de no fundamentar lo que acabas de decir. Eres un cobarde y te lo digo en tu cara porque no tienes los pantalones de fundamentar, usted es un mentiroso', aseguró un furioso Navarro ante la sorpres de Gonzalo Núñez, otro de los presentes en en el programa.

Universitario de Deportes fue vencido por Cantolao en el Estadio Miguel Grau y agrandó su crisis e resultados, los cremas no pueden ganar desde hace varios partidos y los hinchas comienzan a pedir la 'cabeza' de su estratega, a quién en más de una ocasión visitaron en los entrenamientos para darle su respaldo, pero al parecer el crédito del chileno ya se ha terminado luego del 0-4 en contra que les propinó la Universidad César Vallejo en el mismo Monumental.

