Universitario y Sporting Cristal jugarían amistoso ante la U de Chile

Amistosos para la Universidad de Chile pensando en la preparación, no solo de cara a la Copa Libertadores 2019 sino también en el torneo local y los rivales serían dos de los grandes clubes peruanos como Sporting Cristal, último campeón del Descentralizado y Universitario de Deportes, que está a punto de cerrar el plantel para el 2019.

Según informa el medio 'La U Radio de Chile', el conjunto 'mapocho' jugará un amistoso ante Universitario de Deportes el próximo 23 de enero en la ciudad de Concepción y el 30 de enero tendría el último amistoso de preparación ante Sporting Cristal en la ciudad de Santiago, en lo que podría ser la fecha de la presentación del plantel chileno.

Amistosos de la U vía @Dany_ahumada



15/01 V/S @coquimbounido (cerrado)

18/01 V/S La Serena (con público)

Ambos en la Región de Coquimbo.

23/01 V/S @Universitario (Concepción)

30/01 vs @ClubSCristal (Santiago) pic.twitter.com/ZDARvCL1yu