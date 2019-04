Universitario: Sport Huancayo quiere ganar en mesa partido suspendido

¿Qué? La Liga 1 se venía desarrollando con normalidad hasta la fecha 8 del Torneo Apertura, y es que en esa fecha el partido entre Universitario y Sport Huancayo tuvo que verse suspendido debido a que la Policía Nacional no contaba con los efectivos suficientes para que hayan podido resguardar el encuentro de la semana pasada en el estadio Monumental.

Sin embargo, el 'Rojo Matador' ha presentado una queja formal al presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol en dónde pide los puntos a Universitario por el partido que debió jugarse el pasado 6 de abril.

El cuadro provinciano se basa en que si un partido es suspendido es siempre por fuerza mayor o un caso fortuito y cuando no es ninguno de ello, naturalmente no se trataría de ello. Cabe mencionar que Universitario no se ha pronunciado al respecto y que más bien se vio afectado en las últimas horas debido a que el clásico del fútbol peruano también podía verse suspendido pero que finalmente sí se llevará a cabo.

Hasta el momento, ni la FPF ni el club crema han mencionado el tema de los puntos en mesa y en las próximas horas se podría ver un comunicado oficial.

