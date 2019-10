Universitario | '¿Sin recibir goles basta?', por Renzo Morales | OPINIÓN

El hincha de Universitario de Deportes se esconde, mira hacia otro lado, se hace de la vista gorda. Porque hay problemas que están y preferimos que no estén, o hacemos como si no estuvieran. Porque es mejor así, ver el vaso medio lleno y ser felices aún, como si nada malo pasara. Como si la ‘U’ rosara la perfección, como si ser punteros bastara. Pero no es así. Y aunque la realidad haga grietas en nuestra esperanza, es preferible verla con urgencia. O al menos verla.

Que no nos hagan gol es gratificante, motivador y un indicador de crecimiento importante si se compara con las estadísticas de los últimos años y del primer semestre. Que José Carvallo tenga su arco invicto me alegra, ha trabajado para eso, lo merece, es su momento, su año.

Pero si dejamos de gritar y celebrar los goles no recibidos, qué se grita. Son ya tres partidos sin anotar, una cifra preocupante si la meta es ser campeones. Si el goleador crema en la Liga 1 es Alejandro Hohberg con solo siete anotaciones (tres por el Torneo Clausura), algo está mal. Pero no lo vemos, o no queremos verlo.

Es cierto que la ausencia de Germán Denis marcó un antes y un después en Universitario de Deportes. Pero han pasado ya 10 cotejos desde que anunció su salida y no se encuentra una solución. Es más, no se encentra un reemplazo: Hohberg fue en el lugar de Denis, Osorio fue en el lugar de Hohberg, Correa fue en el lugar de Osorio y así, en un círculo envolvente. Ahora ya quedan 5 partidos del Torneo Clausura y esto debe mejorar.

Tal vez seguir priorizando el cero en su arco le baste a la ‘U’, el fixture está a su favor, Lavandeira y Quintero vuelven, y con no perder puede mantener la punta. Pero sus dos posibles rivales más adelante serían Sporting Cristal y Binacional, y si se habla de goles, estos dos clubes los tienen. Los rimenses han anotado ocho veces en sus últimos tres partidos de local; los de Juliaca, 13 (viene de ganar 7-0).

Y para ganar, justamente se necesita eso: goles. Sin importar cómo sean. Obvio, todos queremos uno bonito, elaborado y memorable. Pero con que sean goles nos basta.