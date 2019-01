Universitario responde tras ser sancionado por Comisión de Licencias

Universitario de Deportes ha sido sancionado por la Comisión de Licencias por no cumplir a tiempo con los pagos de octubre y noviembre. Respecto a este tema habló Carlos Moreno, el administrador del club, quien negó que esto haya ocurrido.

"Lo real es que en el mes de octubre nosotros tuvimos demora en el pago. Ahora fuera de ese tema, lo que no entendemos por qué por hechos del año pasado aplican sanciones en el torneo del 2019. Esto daña no solo la imagen del club, que ya lo vienen haciendo hace años, sino también de la Liga 1, que justamente va a arrancar en unas semanas", indicó Carlos Moreno en Radio Ovación.

Además, criticó el accionar de la Comisión de Licencias: "La Comisión de Licencias hace una y otra vez aplicar sanciones irracionables. No entiendo con qué criterio trabaja esta gente, no sé qué pretende la CL, porque cada vez que la 'U' trata de levantar cabeza, nos dan un mazazo".

Finalmente, Carlos Moreno negó que el club haya incumplido con los pagos: "El problema está solucionado, no tenemos ninguna deuda de índole laboral. Es más, pagamos el mes de diciembre de forma adelantada e igual lo haremos en enero. Lo único que hacen es atacar a los clubes formales, pero a los informales no les hacen nada. Están generando injusticias. A los clubes que tienen cheques sin fondos no le hacen nada", sentenció.

