La situación en Universitario de Deportes sigue inestable a pocos días del inicio de la pretemporada programada para el 26 de diciembre. William Romero, representante de extrabajadores de Universitario, se refirió a las irregularidades de la actual administración crema.

“Me deben la liquidación y hasta caja chica. El señor Leguía miente. Nosotros no hemos renunciado, nos botaron del club. Por lo menos 12 trabajadores aun no cobran. Los leguia entraron al club de mala forma, agrediendo a algunos de los encargados de Campo Mar”, indicó a Exitosa Deportes.

jean puente

William Romero también se refirió a Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario, a quien acusa de despedirlo: “A Jean Ferrari le dicen puente roto porque nadie lo pasa. Cuando voy al Monumental a reclamar mi liquidación, no me dejan entrar. Si voy, me siento importante porque hay guardaespaldas que me siguen a todos lados, mandados por el señor Leguía", agregó.

Minutos después, el programa radial entrevistó a Adrián Gilabert, asesor legar de Universitario de Deportes, quien a diferencia de Romero, destacó el trabajo de Jean Ferrari: "Me quedé asombrado con lo que trabaja Jean Ferrari, trabaja 24 horas y su sueldo es justificado”.

