​Universitario: Raziel García se burló de la 'U' previo a la Noche Crema

Raziel García es uno de los jugadores del 2018 que se mantiene en el plantel de la Universidad César Vallejo para la Liga 1. Al volante le jugó en contra su hinchaje previo a la Noche Crema realizada en Trujillo, colgó un polémico comentario en redes sociales burlándose de Universitario de Deportes.

Desatinado comentario

Minutos antes de la Noche Crema los jugadores del equipo 'poeta' salieron a pisar el campo del Mansiche, ese momento fue aprovechado para Raziel García, quien en su intención de calentar la previa ante Universitario de Deportes terminó pasándose un poquito de la línea, enfureciendo a los hinchas del equipo comandado por Nicolás Córdova. 'Hoy se come (gallina)', puso en Instagram.

Raziel García ingresó al campo de juego a los 66 minutos por Ronald Quinteros, el jugador intentó llevar peligro a la portería de Universitario de Deportes, pero poco pudo hacer. Tocando corto o con saques largos, juego aéreo o con el balón al ras del verde, por las bandas o por el centro del campo, la ‘U’ buscó en todo momento asociarse, circular la pelota y no perderla.

Universitario de Deportes tuvo la posesión del balón durante los 90’ y se adueñó del verde del Mansiche con superioridad. El orden con el que atacó y defendió la ‘U’ no dejó jugar con libertad a César Vallejo, y no se complicó ante un rival que no lo exigió de más. El saque largo de Zubczuk buscando a Hohberg o Lavandeira, en la primera parte, y a Denis en el complemento, permitió que la crema pise el área de Fernández; pero la deuda pendiente es demostrar en el marcador la superioridad del trámite del compromiso.