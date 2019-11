Antes que se haga oficial la salida de Ángel Comizzo de Universitario de Deportes, uno de sus representantes, Roberto García indicó en entrevista a Campeonísimo, que Raúl Leguía, uno de los administradores del equipo crema, estaba molesto por la forma en que lo saludaba el argentino.

Raúl Leguía respondió sobre esta duda en entrevista a RPP: “Lo saludé como a los otros entrenadores. Igual ha sido con el señor Comizzo. No solo a él, sino también a la plantilla. Terminan los partidos y me retiro. Todo esto lo tiene que manejar el gerente deportivo. Yo no tengo ninguna relación mala con el señor Comizzo”, indicó.

Las declaraciones de Raúl Leguía fueron el martes 27 de noviembre por la noche, cuando todavía no se informaba de forma oficial la salida del técnico argentino. Otra de las razones por las cuales no se llegó a un acuerdo para la permanencia del técnico, es la parte económica.

La administración de Universitario de Deportes dará a conocer al nuevo técnico del equipo merengue este viernes 29 de noviembre en conferencia de prensa. Una de las posibilidades fue Franco Navarro, quien finalmente terminó firmando por UTC de Cajamarca.

Algunos de los jugadores con los que la administración de Universitario busca reforzar al equipo para la temporada 2020 son con Sebastián La Torre e Iván Santillán.

