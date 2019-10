Universitario | Raúl Leguía le responde a Alianza Lima: "Nosotros nunca hemos ganado en mesa" | VIDEO

Empiezan los dimes y diretes. El administrador de Universitario, Raúl Leguía, respondió fuerte y claro a las declaraciones de Gustavo Zevallos el último miércoles en conferencia de prensa, donde los clubes opositores a la FPF protestaron por los nuevos estatutos.

"Qué le habrán ofrecido a la 'U' para que cambie de opinión", dijo Gustavo Zevallos aquel día, por lo que Raúl Leguía señaló que no le interesa lo que opine el gerente deportivo del conjunto 'blanquiazul'. "A mí no me interesa lo que opine Zevallos. Lo que sí puedo decir es que nosotros nunca hemos ganado en mesa", dijo Raúl Leguía en UCI Noticias.

Además, Leguía agregó: "Cada ladrón juzga sus condición, si hay algo que tenga que ver, que lo denuncie donde corresponde. Yo te puedo decir que Alianza Lima tiene sus intereses, que los tiene, y no por eso voy a decir que están metidos con algo", sostuvo el directivo crema.

Por último, Leguía agregó que en Universitario no están para patear el tablero y que solo seguirán para adelante con el club.

