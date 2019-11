Raúl Leguía, integrante de la administración de Universitario de Deportes, acusó a Carlos Moreno (administrador anterior) de ser la pantalla de una organización delictiva que ya fue denunciada a la Fiscalía.

“Hemos encontrado 39 millones de soles en deuda corriente. Carlos Moreno no manejaba el club, él no tenía ni una oficina en el Monumental. Él era una pantalla de una organización delictiva que ya ha sido denunciada en la Fiscalía. Quien manejaba toda la administración era Gremco, que buscaba hacer ‘caja’ con el cuadro de Universitario”, indicó Raúl Leguía.

También explicó las razones por las que Ángel Comizzo no continuó como técnico de Universitario de Deportes: “No pasa por una situación amical o profesional, pasa por un tema económico. Nosotros no podemos ser irresponsables en ofrecer algo que no podremos pagar. Esa irresponsabilidad no la vamos a cometer”, agregó.

El plantel de Universitario realizó este viernes su último entrenamiento del 2019 con respecto a la temporada ya que luego de la Navidad, iniciarán la pretemporada con miras al inicio de la Copa Libertadores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR