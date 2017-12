Universitario: Quintero 'mete presión' y confirma interés de clubes peruanos

En Universitario de Deportes deben andar bastante preocupados, ya que uno de sus elementos más importantes podría dejar la institución. Alberto Quintero admitió que aún no tiene definido su futuro y clubes de Lima han lanzado ofertas para cambiarse de camiseta el próximo año.

Estoy tranquilo porque tuve un gran año. A nivel de selección, conseguimos la clasificación al Mundial, mientras que las cosas en Universitario de Deportes me fueron muy bien. Estoy disfrutando de las vacaciones con mis amigos, esperando que se resuelva todo. Tengo varias ofertas en Perú, me quisiera quedar en la 'U' porque me ha ido muy bien. La hinchada y directivos me quieren. Eso es muy importante, sostuvo Alberto Quintero al programa panameño TV MAX.

El objetivo mundial

Alberto Quintero está ilusionado con la participación de Panamá en su primera Copa del Mundo. Será una experiencia muy bonita y la aprovecharé. Sabemos que tenemos rivales difíciles como Bélgica, Inglaterra y Túnez, pero Panamá está en la capacidad de dar la sorpresa, concluyó.

LEE ADEMÁS: