Universitario y su primera convocatoria del año para duelo con Comercio

Universitario comunicó a través de sus redes sociales a sus 18 jugadores que pelearán por sumar sus primeros 3 puntos en su debut de la Liga 1 en Moyobamba ante Unión Comercio. Los dirigidos de Nicolás Córdova abandonarán la capital este viernes a las 6:30 de la noche.

En total son 18 los futbolistas convocados por el técnico chileno, Nicolás Córdova. La lista no cuenta con ninguna sorpresa pero sí la ausencia de dos juveniles: Nelson Cabanillas y Bryan Velarde, el primero es por la demora de su transfer proveniente de Chile que no llegó a tiempo y no fue considerado por el estratega 'mapocho'.

Mientras que el caso de Velarde parecería ser por una decisión técnica ya que en Universitario no han informado acerca de ninguna lesión. Todo parecería indicar que el central crema no viaja al interior del país por haber estado con la selección peruana sub 20 durante la pretemporada.

Lo que todos los hinchas merengues estaban esperando, era el viaje del refuerzo uruguayo, Guillermo Rodriguez, quien estuvo lesionado en los últimos días luego de la primer Noche Crema pero que ahora, todo parece haber quedado atrás.

Universitario juega este domingo a la 1:30 de la tarde en el estadio IPD de Moyobamba con Unión Comercio, los dirigidos de Córdova buscan sus primeros tres puntos con el nuevo plantel que han formado este 2019.

TAMBIÉN LEE