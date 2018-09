Dejó a Universitario al borde del descenso y ahora podría ser DT de Colombia

José Néstor Pékerman ya no es más director técnico de la Selección de Colombia y en ese país ya empezaron a buscar a la persona que tomará las riendas del combinado 'cafetero' en las próximas competiciones que se avecinan, siendo la más importante la etapa eliminatoria previa al Mundial Catar 2002.

Uno de los nombres voceados para asumir tan importante cargo es el de Luis Fernando Suárez, entrenador que tuvo un paso poco auspicioso por Universitario de Deportes (le fue mejor en el Juan Aurich).

Números en rojo

El colombiano llegó a la 'U' en el 2015, pero jamás pudo impregnar su filosofía de juego al equipo. Le fue tan mal que dejó al equipo crema en los últimos puestos, en zona de peligro en relación al descenso. Estos fueron sus magros números: 16 partidos dirigidos, 3 triunfos, 6 empates y 7 derrotas.

En su reemplazo llegó Roberto Chale, quien junto al 'Puma' Carranza, Paolo Maldonado y Juan Pajuelo no solo salvaron a la 'U' de la baja, sino que lo clasificaron a la Copa Sudamericana.

Se enfoca en su presente

Consultado sobre la posibilidad de dirigir a la selección de su país (ya lo hizo en Honduras y Ecuador), dijo que le encantaría hacerlo pero que por ahora solo piensa en La Equidad, su actual equipo con el que es líder en la liga colombiana.

"Cualquier entrenador siempre va a querer dirigir la selección de su país, lo he vivido en Ecuador y Honduras, pero me encantaría hacerlo con Colombia. Lo importante no es pensar en esa situación como algo que se pueda realizar tan fácil. Mi equipo es La Equidad y por ahora debo trabajar bien respecto a eso, estoy viviendo más el presente que el futuro", afirmó Suárez en Radio Ovación.