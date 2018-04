Universitario: Pedro Troglio ya tiene equipo titular para vencer a Cristal

En Universitario de Deportes tiene la posibilidad de cerrar el Torneo de Verano ganándole a un equipo importante y para eso Pedro Troglio no se guardará nada, pondrá lo mejor que tiene ante Sporting Cristal, a pesar de contar con algunas bajas en el esquema.

'Rulos' tiene ausencias

'Enmanuel Páucar está lesionado, Arquímedes Figuera no llega y Huamantica será operado. Hoy en día lo único que me importa es ganar, después en el fútbol uno no depende de si te vienen a buscar o no, uno no tiene vida comprada dentro de un equipo, acá depende exclusivamente de los estados de ánimo en cada partido', informó el estratega de Universitario de Deportes.

La principal novedad en el esquema de Universitario de Deportes será el retorno de Raúl Fernández al arco, el popular 'superman' será el encargado de custodiar la cabaña merengue después de mucho tiempo en la banca. De no mediar ningún inconveniente de último minuto sus acompañantes serán Aldo Corzo, Adán Balbín, Brayan Velarde, Juan Manuel Vargas, Javier Núñez, Ángel Romero, Jesús Barco,Jersson Vásquez, Diego Manicero y Alberto Quintero.