Pedro Troglio vive uno de los mejores momentos en su carrera como entrenador. El DT del Olimpia de Honduras se encuentra muy cerca de meterse a las semfinales de la Concachampions, llevando al equipo de Tegucigalpa a ser unas de las gratas revelaciones del torneo más importante de clubes en la Concacaf.

Sin embargo, su excelente labor en el fútbol ya viene desde el año pasado, donde logró el titulo del Torneo Apertura con apenas seis meses en el banquillo de “Los Albos”, hecho que no pasó desapercibido en el Perú. El entrenador argentino reconoció que tuvo algunos llamadas para volver a dirigir en nuestro país.

“He tenido dos o tres llamados y estando acá también en Honduras me llamaron. Eso me pone feliz pero acá estoy cómodo, me han respetado mucho, el club se porta de primera conmigo y me parece medio malo no cumplir con lo que he hablado”, dijo a Ovación.

Por otro lado, comentó las medidas que se han tomado en Honduras a causa de la presencia del coronavirus y como este repercutió en el fútbol.

“Acá estamos igual que en todos lados, desde el domingo se decretó cuarentena de una semana y tres días de toque de queda, estamos esperando nuevas decisiones. El fútbol y los entrenamientos están parados, buscando una solución y tomando consciencia de la situación. No hay tanto peligro pero esto ayuda a que no se propague tanto”, añadió.