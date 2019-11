Universitario se alejó del título del Torneo Clausura tras el empate por 1-1 ante UTC y Pedro García analizó un poco lo que ha sido la campaña merengue en la Liga 1 y de paso le envió un mensaje a Ángel Comizzo tras lo reclamos por el arbitraje en el último encuentro.

“Que Ángel Comizzo (DT de Universitario) no diga que no es puntero porque le robaron, en la última curva del torneo hubo muchos partidos que por falta de banca no ganó. Hoy la banca te define todo”, dijo el reconocido periodista de Movistar Deportes.

En otro momento, el panelista de ‘Al Ángulo’ comparó el momento de la 'U' con el de Alianza Lima, en especial con la figura de Kevin Quevedo. “Alianza Lima tiene a Kevin Quevedo en la banca. Quevedo entra y gana Alianza. La 'U’ no tendría a Quevedo en la banca, imposible. Los blanquiazules tienen a Quevedo en la banca por estrategia. Pablo Bengoechea dice, lo meto al final para que rompa, entra, rompe y ganan”.

Universitario | Pedro García le manda mensaje a Ángel Comizzo: "Hubo partidos que por falta de banca

Kevin Quevedo aún no define su situación con Alianza Lima

El delantero de Alianza Lima, Kevin Quevedo desde hace algunos meses viene conversando el tema de su renovación con el plantel blanquiazul. Tras el golazo que le anotó a Sport Huancayo, el directivo íntimo Víctor Marulanda comentó que finalmente el futuro del atacante lo definirá el propio jugador. “Un talento como él, cualquiera los quisiera tener".

¿Qué partidos se le vienen a Alianza Lima y Universitario?

Domingo 24 de noviembre

Universitario vs. Real Garcilaso

Unión Comercio vs. Alianza Lima

