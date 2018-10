​Universitario: Pablo Lavandeira fue asaltado camino a conferencia

El jugador de Universitario de Deportes, Pablo Lavandeira, fue víctima de la inseguridad que se vive día a día en las calles de la capital. Al mediocampista uruguayo lo asaltaron cuando estaba camino a una conferencia con el cuadro estudiantil.

Pasó susto

'Dije:bloqueo la puerta, pero cuando me golpeó y me apuntó con el arma, me baje y le dije por favor la billetera no porque tengo los documentos. Tenía una foto mostrando los abdominales. Con tal de que no estén en las redes cagandola, no pasa nada', aseguró el jugador charrúa que todavía no llega a mostrar su mejor versión desde que fue contratado por Universitario de Deportes.

El jugador de Universitario de Deportes se dirigía a un conocido hotel de San Isidro para la presentación de la camiseta en honor a la lucha por el cáncer de mama cuando su vehículo fue interceptado en el cruce de Aramburú y vía expresa para robarle su billetera y celular, extranjero aseguró que tras la misma se acercara a la comisaría para hacer la denuncia respectiva.