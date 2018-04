Universitario: Niños le ruegan a Pedro Troglio que no se vaya [VIDEO]

Pedro Troglio terminó su ciclo en Universitario de Deportes. El técnico argentino renunció a la dirección técnica del elenco merengue y este domingo dirigió su último partido frente a Sporting Cristal, en el duelo que terminó empatado 3-3 en el Estadio Monumental.

La decisión de 'Rulos' de marcharse de la 'U' ha dividido a los hinchas cremas. Para algunos su permanencia en el cargo era insostenible. Para otros, en cambio, la mala campaña no era exclusivamente culpa suya.

Mientras que los 'grandes' discuten, un grupo de niños esperó a Pedro Troglio para suplicarle que no se vaya de Universitario. Cuando el argentino se disponía a abandonar el Monumental, unos chicos se le acercaron y le rogaron: "Troglio no te vayas, no te vayas por favor".

El técnico, que estaba estampando su autógrafo en una camiseta, solo atinó a sonreír y agradecer el gesto de esos niños. Pero ni esas peticiones lo harían cambiar de opinión.

Mira aquí el video