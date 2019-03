​Universitario: Nicolás Córdova sabía que Melgar era superior

No le sorprende el resultado. Nicolás Córdova, director técnico de Universitario de Deportes, aseguró tras la derrota ante Melgar que ya sabía que se enfrentaban a un rival superior en el duelo que cerró la fecha 5 del Apertura en la Liga 1.

Rival superior

'No logramos ser el equipo que haya generado tantas ocasiones, pero sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival superior con una cancha difícil, que queramos o no, no estamos acostumbrados a jugar. No hay que volvernos locos, tampoco nos volvimos locos cuando ganamos los tres partidos seguidos', comentó el DT de Universitario de Deportes.

La molestia era notoria en el rostro de Nicolás Córdova, quien volvió a ser derrotado por segunda vez con Melgar en Arequipa desde su llegada al fútbol peruano. El técnico chileno renegó por cortar su invicto tras haber sumado durante cuatro partidos seguidos.

'Un partido por ratos de ida y vuelta. En algunos pasajes fuimos un poco temerosos, en el segundo tiempo mejoramos. Por ahí ellos han tenido mejor suerte, pero es un partido en que se podía haber hecho mejor las cosas, no se logró. Lo importante es cómo el equipo luchó, incluso cuando íbamos perdiendo, y hasta pudimos empatar', expresó Nicolás Córdova.