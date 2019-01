DT de la 'U' pide "no crucificar" a chileno que insultó a venezolano

Antes de partir hacia Chile para los amistosos que sostendrá Universitario, Nicolás Córdova se refirió al incidente donde el seleccionado chileno, Nico Díaz llamó "muerto de hambre" a su colega venezolano Pablo Bonilla, en el duelo donde la 'Vinotinto' venció a la "Roja" por el Sudamericano Sub-20.

El técnico de la 'U' lamentó las palabras del joven mapochino, quien lo conoce muy bien, puesto que estuvo en su época de director técnico del Palestino de Chile.

"Es lamentable que sucedan estas cosas. Muchos jóvenes no dimensionan las palabras. Pareciera que cuando uno está dentro de la cancha está todo permitido, pero el contexto de lo que vive Venezuela diariamente no da lugar a una frase de esa envergadura. Ya pidió disculpas, creo que pueblo en general no merece una frase así porque viven una situación que no debe ser de las mejores", manifestó Córdova.

Córdova pide que no crucifiquen a Nico Díaz

En tanto, el estratega chileno pidió a la opinión pública no "crucificar" a Díaz por lo sucedido en la calentura del partido, aunque dejó en claro que no comparte el agravio de su compatriota.

"No comparto (sus palabras) y entiendo que fue un error, pero tampoco hay que crucificar a 'Nico'. Lo conozco, es un buen muchacho, pero se equivocó y no comparto lo que dijo", sentenció.

LEE ADEMÁS: