Universitario | Nicolás Córdova aún no su resuelve situación e impide contratación de Comizzo

La razón por la cual Ángel Comizzo todavía no puede firmar por Universitario de Deportes, pese a ya haber un acuerdo, es que todavía no se concreta del todo la salida del técnico chileno Nicolás Córdova.

Según información del periodista deportivo Erick Osores, "Nicolás Córdova no acepta las cuotas que le propone Universitario de Deportes para pagarle el contrato. Hasta que Córdova no acepte eso, Ángel Comizzo no puede firmar por la institución merengue", informó en ESPN.

Mientras la llegada del nuevo técnico de Universitario de Deportes está en espera, los cremas vencieron 2-1 a UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental. Los goles los anotaron Jersson Vásquez y Germán Denis. Descontó para UTC, Jean Deza.

