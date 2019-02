Universitario: Nicolás Córdova admite que ficharán a dos refuerzos más

Tras los compromisos amistosos disputados ante U de Chile y la Universidad de Concepción; además del triunfo en la Noche Crema, el técnico de Universitario, Nicolás Córdova concluyó que necesita dos jugadores más para pelear palmo a palmo el título de la Liga 1 2019.

El estratega chileno admitió que la dirigencia merengue está tras los pasos de un enganche y un '9'. Solo uno de ellos será extranjero, teniendo en cuenta el tema de los cupos.

“Nos interesa un enganche y un 9, pero no creo que el tema pase por un tiempo límite para tenerlos, si no en elegir bien. Hay que tener paciencia, no debemos equivocarnos. Estamos viendo ya varias opciones del extranjero”, manifestó Córdova en conferencia de prensa.

Córdova busca reemplazo a Rodríguez

Tras conocer la lesión del defensa Guillermo Rodríguez, el técnico chileno empezará a buscar su reemplazante para el debut del próximo fin de semana, cuando visiten a Unión Comercio.

