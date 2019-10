​Universitario | Mauro Cantoro estuvo a punto de quebrarse en vivo entrevistando a su hijo Tiago | VIDEO

Mauro Cantoro estuvo a punto de quebrarse en vivo mientras entrevistaba a su hijo Tiago, el joven atacante firmó contrato con Universitario de Deportes y seguirá la estela de su progenitor en el club crema.

Luego de la conferencia de prensa Mauro Cantoro, ahora trabajando en Movistar Deportes, se acercó al flamante jale para interrogarlo, no sin antes advertir que la situación podrían salirse de control. 'No es fácil, pero lo voy a hacer. Quiero que me cuentes un poco tu sentir que diste como jugador profesional', preguntó y a los segundos agregó 'Puedo llorar delante de cámaras', visiblemente emocionado por ver como su hijo declaraba.

Video | Movistar Deportes

'Estoy muy feliz de estar acá y poder firmar mi primer contrato. Estoy con ansias de demostrar que no se equivocaron', fue lo que le respondió Tiago Cantoro a su padre Mauro, mientras en el set de televisión escuchaban atentos lo que tenía que decir el atacante que estará ligado por los siguientes cuatro años con Universitario de Deportes.

