Luis Urruti, atacante que llegó a Universitario de Deportes esta temporada, tuvo momentos complicados en su carrera deportiva. Tuvo muchas oportunidades donde pensó en dejar el fútbol, sin embargo, afrontó esos momentos y hoy milita en la 'U'.

“Falleció mi padre y no quise saber más nada con el fútbol. Retorné a Conchillas para acompañar a mi madre y hermanos, y le dije basta a la pelota”, contó Luis Urruti en una entrevista a Tenfield. El delantero empezó a trabajar en un grifo.

Luis Urruti - Universitario | Foto: GEC

“Andrés Figarola, a quien le estaré eternamente agradecido, me convenció de volver a la capital para probar suerte en Cerro. Mi agradecimiento por Cerro y su gran hinchada es eterno”, agregó. El 2016 volvió a tener otro duro momento.

Fue presentado en Peñarol, pero ante la salida del técnico que lo llevó, Luis fue a entrenar con la Tercera División. Tras eso, pasó a préstamo a Fénix, donde sufrió lesiones. “Todo el mundo me decía que fuera a una bruja. Son momentos muy difíciles. Gracias a Dios tengo una familia espectacular. Si no fuera por ellos, porque tengo una mujer que vale oro, estaría perdido o hubiera dejado definitivamente el fútbol y me hubiera vuelto a Conchillas”.