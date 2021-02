Luis Guadalupe o simplemente el “Cuto”. Figura del último tricampeonato de Universitario de Deportes y tío de Jefferson Farfán y su acercamiento con Alianza Lima, también de la selección peruana. El ex defensa habla de todo en esta nota.

Lucho, ¿Qué ha sido de la vida?

Yo bien. Ahorita en el tema de gastronomía. El 18 de marzo cumplimos cuatro años y nos está yendo bastante bien. Estoy haciendo delivery (tiene su restaurante “Cuto 16”). Yo llevo los pedidos y esperando que todo esto acabe.

¿La gente se sorprende cuando llegas y haces la entrega?

¡Claro que se sorprenden! Ellos saben que uno va a ir y otra que te vean. Es una experiencia bonita. Es un trabajo que yo amo, siempre hay que tomar las cosas con humildad, con amor.

¿Qué opinión tienes del momento de la “U” que no encuentra el “9”?

Es algo que viene de planificación. Entran personas que no están capacitadas. No encuentran un ‘9’ que realmente se necesita para el campeonato local y la Libertadores. Pasa por la incompetencia de los que están a cargo de la contratación de los refuerzos. No sé qué pasa por la cabeza de Comizzo, pero imagino que debe estar bien preocupado.

¿Quizás va a ser mucho peso para Valera?

Es muy complicado. El delantero que estuvo ha dejado la valla muy alta. El chico viene de un descenso, tiene condiciones, pero vamos a verlo cómo rinde. La “U” no está para esperar a nadie. La palabra dice refuerzos, tienen que dar la talla, los que llegan deben acoplarse. La camiseta de Universitario tiene historia.

¿Jugar en la “U” no es fácil?

Los que hemos estado en Universitario sabemos lo que es. Una cosa es jugar con la camiseta de Universitario y otra con la de Sport Huancayo. Uno siempre va a querer lo mejor para el club, pero tenemos que ser realistas que hay futbolistas para el medio local, para selección y otros que van a hacer sus pininos. Para algunos es la primera vez que van a jugar la Libertadores. Ninguno de los que ha venido tiene roce internacional para decir que pueden hacer un gran nivel.

¿Sientes que algunos ven al club como su mina de oro?

Yo pienso que se ha comprobado que ninguna de las administraciones ha hecho algo por el club. Es obvio que esta gente no desea ver al club bien, no aman al club como uno. Están ahí para sacar provecho, hay otros intereses. Imagínate lo que pueda pasar en esta Copa.

¿Un título en 10 años preocupa?

Lógico. Cómo no va a preocupar. El último título de la “U” es el del 2013 que me ganan. Todas las administraciones no han hecho nada. Estos han entrado a vivir de la “U”. Nadie sabía quién era Gremco, los Leguía. Ahora nos damos cuenta que solo han entrado para servirse de la “U”.

¿En esta “U” puede jugar el “Loco” Vargas?

Juan Manuel no está bien ahorita. Si él estuviera bien físicamente, tranquilamente la haría. Eso va a depender mucho de lo que él quiera. No tengo la mínima idea de qué cosa quiera él. Yo como amigo, como “compadre”, me gustaría que vuelva, pero va a depender solamente de él.

¿Por ahí que la forma que dejó el fútbol no fue la ideal?

Todo el mundo esperaba algo más de Juan Manuel, pero no es porque no haya querido. Llega en un momento que era un plantel joven. No había mucho y las cosas no salieron como estaba planificado.

El otro día Gareca decía que los equipos peruanos solo van a la Libertadores por el dinero, pero no compiten.

Si fueras ambicioso, mientras más vas avanzando en la Copa, hay más dinero de por medio. Yo he tenido la oportunidad de jugar en Real Garcilaso en 2013, de llegar a cuartos y ningún equipo lo ha podido superar. No era un plantel caro, pero teníamos un gran grupo. En este caso Cristal tenía la oportunidad de hacerlo. Acá con muy poco quieren hacer grandes cosas y no es así: el que no invierte no gana.

Se habla que tu sobrino Jefferson va a jugar en “Muni”.

Yo lo que sé es por lo que sale en la prensa y que es una posibilidad. A la hora de la hora, el que tiene que tomar las decisiones es él. Para mí sería un gustazo que él arregle por Municipal porque ahí está Franco Navarro que es mi amigo. También está Leo Rojas. Le caería bien a él.

Hace unos días García Pye dijo que le pidió que lo preste a la “U”. ¿Llegaste a imaginarlo de crema?

Por lo que yo sé es que fue una broma. En su momento yo tuve la oportunidad de llevarlo a la “U”, pero Alianza Lima le hizo una mejor propuesta a mi hermana. Pero después ni lo imagino. No va por ese lado. Yo espero de corazón que pueda recuperarse de su lesión y juegue, pues es una pieza clave para Gareca.

¿La calidad siempre va a quedar?

La calidad queda. Acá pasa más que todo porque ya es un tema que las lesiones juegan una mala pasada. Esperemos que podamos disfrutarlo un poco más.