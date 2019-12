Universitario | Los elogios de Pablo Bengoechea para Gregorio Pérez | VIDEO

Pablo Bengoecha habló maravillas del trabajo que realiza Gregorio Pérez, estratega de Alianza Lima conoce a la perfección al nuevo técnico de Universitario de Deportes, lo llenó de elogios y aseguró que implementará su sello en el cuadro crema.

‘A Gregorio lo conocí en Wanderers en el 87’ y ya empezamos con eso, con esa obsesión por convertir de pelota quieta que tenia Gregorio y me exigía muchísimo. Cuando me separo de él seguí con aquello que permanente me decía ‘que había que sacarle provecho a la pelota quieta’, nos volvimos a encontrar en Gimnasia en el 92′ y en Peñarol era un arma muy buena y se trabajaba muchísimo', declaró Bengoechea en Fox Sports.

LOS ELOGIOS DE BENGOECHEA PARA GREGORIO PÉREZ#FOXSportsPeru | Las palabras del DT de Alianza Lima para su par de Univesitario. pic.twitter.com/iKY51fFVfr — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) December 4, 2019

Sporting Cristal vs. Alianza Lima | A qué hora, dónde y cómo ver la semifinal de Liga 1

Bengoechea pasó varios años bajo el mando de Pérez, el actual estratega de Alianza Lima se prepara para medirse con su ‘maestro’ en los clásicos del fútbol peruano para la temporada 2020 del fútbol peruano.

‘Más allá de lo que son los goles y muy buenos jugadores que tenía Peñarol en esa época, Gregorio casi que nos traumaba’, resaltó Bengoechea al hablar de la obsesión de Pérez por los balones preparados.

Más información en El Bocón.pe

Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO: lo que debes saber si vas al Nacional | FOTO

Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO: alineaciones confirmadas para la semifinal de vuelta en el Nacional

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: club victoriano anunció lista de 22 seleccionados para la semifinal de vuelta