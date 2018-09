​Lo que debes saber si eres de Universitario e irás al estadio ante UTC

Universitario de Deportes recibirá este martes 11 de setiembre a UTC en un estadio Monumental que no contará con público en las tribunas populares. Los hinchas que deseen acudir al estadio deberán seguir todas las normas al momento del acceso para no tener problemas con los miembros de seguridad y la policía.

Si vas al estadio

El Gerente de Comunicaciones de Universitario de Deportes comunicó a través de su Twitter que la identificación y códigos de la entrada deben coincidir con el documento de la personas que desee entrar a ver el choque por el Torneo Clausura.

'Mañana para el partido entre @Universitario y UTC es IMPORTANTE que los asistentes lleven su DNI al Monumental para cotejarlo con el boleto. Si no coincide, no podrán ingresar. Si el boleto es comprado en reventa, no hay forma que coincida', aseguró Carlos Univazo.

Como se recuerda Universitario de Deportes quedó inhabilitados para utilizar sus tribunas populares para el partido contra UTC, este martes en el estadio Monumental de Ate. Mientras que contra la Universidad San Martín y Unión Comercio (cuarta y quinta fecha), jugarán sin público debido a la muerte del policía Edwin Jiménez.

El cuadro crema necesita comenzar a sumar victorias en el Torneo Clausura si no se quiere ver complicado con el descenso en las últimas fechas. Universitario de Deportes está a una casilla de la zona descenso y para colmo, comenzaron perdiendo ante Melgar en Arequipa.