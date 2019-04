Universitario: Lo que aprovechará Córdova para ganarle a Alianza Lima

Nicolás Córdova, técnico de Universitario de Deportes, disputará su tercer clásico contra Alianza Lima este lunes 15 de abril en el Estadio Nacional y buscará un triunfo para prenderse en la lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1.

El estratega chileno buscará aprovechar el cronograma apretado de juegos de Alianza Lima para dar la sorpresa en coloso victoriano tal como lo hizo Roberto Chale en el 2016.

"Puede que existe una ventaja en relación al tema de la recuperación, creo que jugar hace bien, pero con el calendario que tiene Alianza Lima le será muy complicado en el tema de la recuperación, pero al final esto es relativo. Si nosotros ganamos, pues dirán estamos descansados. Si perdemos, dirán que el equipo tuvo un receso prolongado y perdimos el ritmo de juego. Por lo tanto, todas esas afirmaciones son para excusarse en algo. La única verdad será lo que suceda en los noventa minutos. Debemos demostrar nuestra capacidad para doblegar a un rival que no la está pasando bien en materia de resultados y con una seguidilla de compromisos", comentó el entrenador de Universitario de Deportes para Radio Capital.

Deuda personal

Acerca de los últimos clásicos en Matute, Nicolás Córdova prefiere mantener una postura conservadora y sostiene que su única deuda son los dos juegos contra los íntimos en la temporada anterior más no los resultados anteriores.

"Yo no puedo hacerme cargo de lo sucedido anteriormente. Desde mi conducción jugamos dos clásicos, empatamos uno y perdimos el otro en el cual llevábamos una sobrecarga de partidos muy importante. La única deuda la siento por lo que te tocó mí el año pasado. Todo lo que pasó antes, no puedo hacerme responsable. No asumo el partido, desde la base que perdí el año pasado, sino que me centro en lo que puedo lograr con mi grupo y puede ofrecer el rival", señaló el entrenador de Universitario de Deportes.









Más noticias en otros medios

Universitario de Deportes vs Alianza Lima: ¿quién reemplazará a Alberto Quintero en el clásico?

Se abre el debate: ¿le conviene a Universitario ser local en el Estadio Nacional o en el Monumental?