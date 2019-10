Universitario | Las bajas que puede tener Ángel Comizzo en las últimas fechas del Torneo Clausura

Ángel Comizzo es un ‘zorro viejo’ -hombre con experiencia-, pero no por eso no deja de tener dolores cabeza para mejorar el rendimiento de Universitario de Deportes, como ahora, para arreglárselas para armar a su once fijo las cuando algunas de sus figuras sean convocadas, en lo inmediato, por sus selecciones nacionales.

Así como sucedió con Aldo Corzo, Armando Alfageme y, posteriormente, Alejandro Hohberg, que se perdieron los partidos ante Sport Boys y Sporting Cristal, al ser llamados por Ricardo Gareca, lo mismo podría suceder y está pasando con Henry Vaca, que fue llamado por César Farías para el elenco boliviano mayor y probablemente suceda con Corzo y, si se recupera de su lesión, con Alberto Quintero a Panamá. Menos chances aún, pero no menos importantes, también están en veremos José Carvallo y Alejandro Hohberg, de buen desempeño en la ‘U’.

¿Qué se perderían?

Como tiene acostumbrado el CT de Perú, los jugadores nacionales entrenarían desde el 4 de noviembre, por lo que los convocados no estarían ante Ayacucho FC (fecha 15) y UTC (fecha 16) de visita. Los extranjeros, en tanto, se ausentarían solo contra los cajamarquinos.