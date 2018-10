Universitario: La opinión de Nicolás Córdova del arbitraje ante Sport Boys

Hubo una jugada polémica que para los hinchas de Universitario de Deportes fue claro penal no cobrado por el árbitro Kevin Ortega en el cotejo ante Sport Boys. El técnico del equipo crema, Nicolás Córdova, se refirió a la actuación de los jueces del partido en la conferencia de prensa luego del partido.

"Si me preguntan por el rendimiento del árbitro, es porque algo pasó. Al borde de la cancha no vemos tan claro como en otra posición, quizás pudo haber cobrado algo más o algo menos. Hay solo una crítica que le hago a los árbitros y no por el partido de hoy, sino por todo lo que ocurre semana a semana. Ellos son cuatro y tienen como comunicarse por los auriculares, pero no se ayudan, no se hablan", manifestó el DT de Universitario de Deportes.

El empate sin goles de Universitario de Deportes y Sport Boys hace más daño a los rosados, ya que se encuentran debajo de los cremas en la tabla del acumulado. La próxima fecha los merengues enfrentarán a Sporting Cristal, mientras el equipo del puerto tendrá que visitar a Ayacucho FC.

