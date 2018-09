Dirigente de la 'U' justifica la falta de gol de Denis comparándolo con Pizarro

Cuando Universitario de Deportes anunció al delantero Germán Denis como nuevo refuerzo para el Torneo Clausura, los hinchas cremas se ilusionaron. El mismo argentino aseguró que tenía muchas ganas de hacer bastantes goles con la camiseta merengue. Sin embargo, hasta el momento no ha podido festejar un solo tanto.

Tratando de justificar la sequía goleadora del atacante 'che', Carlos Univazo comparó a Germán Denis con Claudio Pizarro.

"¿Siguen convencidos de que (Germán) Denis es jugador de fútbol?", le preguntaron en Exitosa Deportes. "Tengo la total seguridad de que es un jugador importante y que nos va a dar frutos aquí", respondió el gerente de comunicaciones de Universitario.

"¿Cuántos partidos ha jugado?", le replicaron. "Dos y medio. Y cuando Pizarro no marca goles hace un año, ¿acaso no pedías a Pizarro para la selección? Es lo mismo", dijo Univazo. "Si Denis ha jugado en Italia cómo no va a ser jugador de fútbol", insistió.

"¿Hasta cuántos partidos se le va a esperar a Germán Denis?", le volvieron a consultar. "Yo no puedo calificar a un jugador con solo dos partidos encima. Yo, que en materia de entrenamientos soy un ignorante ligeramente cultivado, entiendo que con seis o siete partidos uno puede calificar a un delantero. Estoy seguro de que Denis va a anotar antes", aseguró.