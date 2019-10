Universitario | Juan Pablo Pino quiere pegar la vuelta: "Me gustaría regresar, sería una bonita revancha"

Hasta el año 2018, el exUniversitario de Deportes, Juan Pablo Pino, jugaba para Barito Putera de Indonesia. Este año no ha tenido club y el jugador colombiano que estuvo presente en el 2016 con Roberto Chale y que incluso marcó en un clásico ante Alianza Lima, expresó su deseo de volver al cuadro crema.

“Hasta ahora no he tenido contacto directo para volver al Perú, pero me gustaría regresar. Por las lesiones no pude demostrar lo que hice en otros equipos. De hecho, cuando a uno le va mal en un club, le queda ese sinsabor de volver para poder demostrar todas sus condiciones. Sería una bonita revancha. En la ‘U’ me trataron muy bien”, indicó Juan Pablo Pino para Depor.

Además, llenó de elogios a la hinchada de Universitario de Deportes: “A pesar de los grandes clubes por los que pasé en Europa, Universitario es una gran institución y me di cuenta que tiene una de las mejores hinchadas del mundo”, añadió el jugador colombiano.

Con 32 años, Juan Pablo Pino no quiere volver al fútbol de Asia y buscará alguna oferta en esta parte del continente. De otro lado, Universitario vive un momento espectacular y marcha líder del Torneo Clausura.

También te puede interesar

Liga 1 2019 vía GOL PERÚ EN VIVO | Así de juega la fecha 10 del Torneo Clausura: mira aquí la programación

Alianza Lima | Tras la renovación de Aldair Fuentes, los jugadores que terminan su contrato a fin de año | FOTOS

Selección peruana: así fue la llegada de Blanquirroja a Argentina con miras a amistoso ante Uruguay | FOTOS