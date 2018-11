Universitario: Juan Manuel Vargas suma su octavo partido fuera de lista

Juan Manuel Vargas volvió a quedar al margen en Universitario de Deportes, el zurdo no fue considerado entre los convocados para el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura, ante Deportivo Municipal, y con ello sumará su octavo encuentro que no sale ni en la banca de suplentes.

'Loco' no vuelve

La última vez que se vio a Juan Manuel Vargas en el campo fue ante Ayacucho FC como visitante, aquella jornada perdieron y 'el Loco' se tuvo que ir antes a las duchas por una tarjeta roja, ganada cuando los locales avanzaban con peligro hacia la portería de Zubczuk. Si bien ante Sport Huancayo estaba suspendido, en total suman 8 encuentros que su nombre no aparece en los convocados.

Incluso el mismo Juan Manuel Vargas ha hecho evidente su molestia por no ser considerado siquiera entre los suplentes 'Estoy bien en lo físico, son decisiones técnicas que uno tiene que respetar. Acá no juegan nombres, ni nada. Hay que respetar y acatar las decisiones. Uno entrena para cuando le toque tratar de hacer bien las cosas. Espero que sean decisiones técnicas y no de arriba. Como capitán del equipo siempre hablo con los chicos y acá lo único que importa es que los chicos salgan de esa posición. No hay que ponerse exquisitos ni nada. Yo apoyo desde la tribuna, de la banca, ser positivo y que la ‘U’ sume', declaró 'el Loco'.