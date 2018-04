Juan Manuel Vargas a EL BOCÓN: "Tengo miedo de desgarrarme"

Juan Manuel Vargas es la mayor duda que presenta Pedro Troglio para el compromiso de Universitario de Deportes en Ayacucho. El 'Loco' presenta una distensión crónica en la parte posterior de la pierna izquierda. Vargas tiene temor a desgarrarse y prefiere estar mejor para el duelo ante Sporting Cristal por la última fecha del Torneo de Verano.

Escribe: Luis Córdova

"Voy a sacarme un resonancia magnética para ver qué resultado me da. Tengo temor de desgarrarme", sostuvo Juan Manuel Vargas, capitán de Universitario de Deportes.

¿La contractura te impide jugar?

Jugué el clásico con esta distensión, pero el temor que tengo es que me vaya a desgarrar y ahí tendrá que parar un mes. Eso es lo que no quiero porque Universitario de Deportes me necesita y me perjudicaría mucho en lo personal, porque quiero jugar siempre.

Ganar reconforta...

Da tranquilidad para trabajar más tranquilos. Merecíamos ganar desde hace mucho tiempo. Jugamos bien e hicimos los goles de no hicimos en el clásico.

Manicero le puso la cuota de gol a la 'U'...

Diego tiene mucha calidad y es un jugador que le da aire diferente al equipo. Su presencia nos da mayor ritmo para ir al ataque. Estamos muy felices que haya reaparecido.

En el festejo se notó la unión de grupo...

Estamos todos juntos. Somos una familia que pelea por lo mismo y prueba de ello es el festejo con el profesor Pedro Troglio. Nuestro torneo y la pelea por el título empezará en el Apertura. Ahora queremos sumar e tres para quedar más arriba.

¿Cuál es la posición que te está gustando más?

Siempre he jugado de volante por izquierda, tenía mayor llegada y gol. Sin embargo, acepto la decisión del profesor dónde ponerme. Si me quiere de lateral por izquierda o de zaguero, ahí estaré. El problema es que uno trata de jugar donde se siente mejor.

Hablaste del Apertura. Ahí ya no habrá margen de error..

Será un torneo nuevo donde nos agarrará con mayor ritmo, más compenetrados y solo tendremos que pensar en ese campeonato.