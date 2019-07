Universitario | Joa Villamarín, ex Alianza Lima responde a amenazas de hinchas cremas | FOTO

Carlos A. Mannucci derrotó 2-1 en condición de local a UTC de Cajamarca por la segunda fecha del Torneo Clausura, con goles de Joao Villamarín y José Carlos Fernández. El tanto de Joao generó generó la molestia de los hinchas de Universitario de Deportes, debido al símbolo con las manos.

Joao Villamarín fue amenazado por los hinchas cremas mediante mensajes, ya que lo lo vieron como ofensa, debido a que el jugador se formó y es hincha de Alianza Lima, donde debutó en Primera División la temporada 2012.

Joao Villamarín tuvo que aclarar que su festejo no fue lo que los hinchas de Universitario de Deportes interpretaron: "A ver. A todos los que están enviando saludos a mi madre y amenazas por interno, no sé lo tomen personal: mi hijo se llama Mateo y lo que hice fue una M y no una U volteada como están pensado. Saludos".

