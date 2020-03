La victoria de Universitario sobre Alianza Lima en el último clásico dejó varias polémicas entorno al arbitraje de Miguel Santiváñez. Una de las más discutidas por los hinchas del cuadro crema fue el pisotón de Joazinho Arroé en contra de Jesús Barco.

En dialogo con Las Voces del Fútbol, el volante crema fue consultado sobre esta jugada y señaló que es parte del fútbol y no cree en que hubo mala intención por parte del extremo blanquiazul.

“No hablé con Arroé. Lo que pasó quedó dentro de la cancha y él sabe su intención. Pienso que fue la adrenalina y el momento del parido. Creo que no fue con mala intención. Yo estoy tranquilo", manifestó Barco, quien viene siendo uno de lo altos valores del equipo de Gregorio Pérez.

Nosotros no vemos que Arroe tome impulso para pisar a Barco, por eso es que no consideramos que actúa con fuerza excesiva o brutalidad. ¡Gracias por el comentario! pic.twitter.com/s00WpcHZ8r — Errores Arbitrales Perú (@ErrorArbitral) March 9, 2020

La jugada polémica ocurrió a los 34 minutos del segundo tiempo. Jesús Barco se barrió para intentar bloquear un pase del jugador íntimo, que tuvo que saltar y como parte de este impulso cayó con los dos pies por encima del volante merengue. Sin embargo, la jugada no fue sancionada por el juez principal del choque.

Según la cuenta de Twitter, Errores Arbitrales Perú, dicha jugada no merecía sanción algunas porque consideran que Arroé no tomó impulso para pisar a Barco, por ello se concluye que no hubo fuerza excesiva.