Universitario | Jersson Vásquez oficializa su salida del club con mensaje en Instagram | FOTO

Jersson Vásquez anunció su salida de Universitario de Deportes a través de un mensaje en sus redes sociales. El zurdo utilizó su cuenta en Instagram para informar que la temporada 2020 del fútbol peruano no lo verán defendiendo la crema Liga 1.

‘Ha sido un honor ser jugador de Universitario. A todos los hinchas les quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón por ayudarme a entender y sentir la grandeza de la U. Quiero decirles a todos Uds que he trabajado con pasión,con compromiso y con esfuerzo. No me hubiera gustado nada que más que conseguir buenos resultados para Uds. También quiero enviar un mensaje de agradecimiento para todos los trabajadores del club por la forma en que me han tratado’, escribió Jersson Vásquez.

‘Han pasado tres años de emociones,de grandes momentos y de otros más amargos,pero ni un solo día a pasado sin que me pare a pensar en lo afortunado que ha sido jugar en este club,con grandes compañeros que honran este hermoso club,ellos merecen tu apoyo. Ya había experimentado mucho en el fútbol,pero he disfrutado y aprendido mucho aquí,mis mejores deseos siempre para Uds. Gracias Dios porque tú haces las cosas con un mejor propósito #ydaleu#jvs5#eltio’, se lee en otra parte del extenso mensaje publicado por Vásquez en su cuenta de Instagram.

Jersson Vásquez no terminó la Liga 1 como hubiese deseado, el jugador no fue convocado por Ángel Comizzo para la última fecha del Torneo Clausura, cuando vencieron 1-0 a Real Garcilaso, su salida se veía caer y un par de días después se confirmó.

